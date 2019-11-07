Керівником музичної частини у Львівській національній опері став Іван Чередніченко

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади керівника музичної частини у Львівській національній опері визнано Івана Чередніченка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Власне, 6 листопада конкурсна комісія визначила переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади керівника музичної частини Чередніченка Івана Володимировича.

Довідка:

Іван Чередніченко – диригент, лауреат міжнародних конкурсів. Закінчив із відзнакою факультет оперно-симфонічного диригування Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського (2014, клас народного артиста України, професора Алліна Власенка).

Був учасником багатьох конкурсів диригентів, серед яких: ІІ Всеукраїнський фестиваль – конкурс диригентського мистецтва «Музична Таврія» (м.Херсон, 2010, І премія); V Міжнародний конкурс симфонічних диригентів ім. В.Лютославського (Польща, 2011, учасник півфіналу); Міжнародний конкурс симфонічних диригентів у Кишиневі (Молдова, 2011, ІІ премія); ІІ Міжнародний конкурс симфонічних диригентів у Кишиневі (Молдова, 2013, І премія, премія оркестру та приз глядацьких симпатій); Міжнародний конкурс диригентів ім. Є.Свєтланова у Парижі (Франція, один із 16-ти фіналістів, відібраних з поміж більш ніж 500 заявок з усього світу).

Від вересня 2013 – диригент Академічного симфонічного оркестру Дніпровської філармонії. За час роботи у філармонії підготував понад 100 концертних програм. Водночас від вересня 2016 – диригент Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва.

У 2018 став диригентом-постановником концерту-подорожі «Музика ночі».

Співпрацював з Національним симфонічним оркестром Республіки Молдова, Національною хоровою капелою Республіки Молдова «Дойна», Національним заслуженим академічним симфонічним оркестром України, Національною заслуженою академічною капелою України «Думка», симфонічним оркестром та хором Дніпровського академічного театру опери та балету, симфонічним оркестром «Радіо Франс» (Франція), оркестром і хором Баварської державної опери (Німеччина), Гамбурзьким філармонійним оркестром (Німеччина), симфонічним оркестром філармонії Подляска у Білостоку (Польща).

У червні 2016 був запрошений до Баварської державної опери диригентом на постановку світової прем’єри опери Х.Берхайде «MAUERSCHAU».

У жовтні 2016 брав участь у Міжнародному проекті пам’яті жертв розстрілів у Бабиному Яру з Національною академічною капелою України «Думка» та Гамбурзьким філармонійним оркестром.

Диригент-постановник вистав «Так чинять усі» В.А.Моцарта і «Служниця-пані» Дж.Б.Перголезі на сцені Оперної студії Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського.

У березні 2018 року був запрошений диригентом фестивалю «Kharkiv Music Fest» де диригував оркестром концертмейстерів оркестрів з усієї України. У листопаді 2017 став лауреатом ІІІ Міжнародного конкурсу диригентів імені Стефана Турчака, що проходив у Києві (ІІ премія). У червні 2019 року здійснив поставку опери В.А.Моцарта «Весілля Фігаро» в Київському академічному театрі опери та балету для дітей та юнацтва.