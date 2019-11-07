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ДТП на Пустомитівщині за участі мікроавтобуса: постраждало четверо людей

Соломія Головіна

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На автодорозі Київ-Чоп у Пустомитівському районі зіткнулися «Фольксваген» та мікроавтобус. Внаслідок цього травмовано чотирьох людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 листопада близько 20:00 год.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Фольксваген Пасат», яким керував 40-річний житель Києва та «Сітроен Джампер», за кермом якого перебував 48-річний мешканець Жовкви. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також пасажири – 53-річний киянин з «Фольксвагена» та 57-річна мешканка Жовківського району з «Сітроен».

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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