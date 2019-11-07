Більше поліції у селах. Уряд закупить понад 800 машин для правоохоронців

Уряд виділив кошти на придбання 822 поліцейських машин, які мають працювати безпосередньо у селах і невеликих містах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

«Кабінет Міністрів України на своєму засіданні виділив кошти на купівлю 822 поліцейських авто спеціально для маленьких міст та сільської місцевості», – йдеться у повідомленні.

Завдяки закупівлі нових автівок уряд хоче вже наступного року підвищити швидкість реагування поліції на виклики громадян у малих містах та селах.

«Проект охопить майже 30 тисяч маленьких міст України, де проживає близько 28 мільйонів громадян, та передбачає у 2020 році ще 3200 офіцерів громад для роботи в ОТГ», – кажуть у Кабміні.