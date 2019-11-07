ОСТАННІ НОВИНИ

Більше поліції у селах. Уряд закупить понад 800 машин для правоохоронців

Наталя Дуляба

|

Уряд виділив кошти на придбання 822 поліцейських машин, які мають працювати безпосередньо у селах і невеликих містах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

 

«Кабінет Міністрів України на своєму засіданні виділив кошти на купівлю 822 поліцейських авто спеціально для маленьких міст та сільської місцевості», – йдеться у повідомленні.

Завдяки закупівлі нових автівок уряд хоче вже наступного року підвищити швидкість реагування поліції на виклики громадян у малих містах та селах.

«Проект охопить майже 30 тисяч маленьких міст України, де проживає близько 28 мільйонів громадян, та передбачає у 2020 році ще 3200 офіцерів громад для роботи в ОТГ», – кажуть у Кабміні.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...