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Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів через крадіжку кабелів

Андрій Котенський

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Через викрадення невідомими особами двох магістральних кабелів зв’язку на перегоні Підгірці – Нові-Безрадичі кілька пасажирських поїздів затримуються в дорозі. Залізничники виявили крадіжку обладнання сьогодні вночі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

 

Зокрема, наразі затримуються в дорозі поїзди: № 11 Новоолексіївка – Київ на 50 хв. та  № 103 Маріуполь – Київ на 2 год. Також із затримкою близько 2 годин вже прибули до місця призначення поїзди №9/10 Маріуполь – Київ, № 80 Дніпро – Київ.

Укрзалізниця просить вибачення у пасажирів за незручності.

Тривають відновні роботи на дільниці, щоб забезпечити рух поїздів відповідно до графіка.

Про незаконне втручання в роботу залізничного транспорту Укрзалізниця повідомила працівників поліції.

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