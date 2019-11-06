У неділю львівські черлідерки відкриють змагальний сезон

У неділю 10 листопада у палаці спорту «Галичина», що на вул. Керченська, 8, відбудеться Кубок Львівської області з черлідингу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Це старт сезону. Чудова можливість протестувати свої вправи для багатьох команд, адже вже наприкінці листопада львівські черлідерки боротимуться й за Кубок України у Запоріжжі. Не менш важливими будуть змагання й для тих, хто виступатиме вперше. Також ми відзначаємо 5-річчя нашої Федерації, тож запрошуємо всіх охочих на спортивне свято», – розповіла президент львівської федерації Наталія Блажко.

Спортсмени змагатимуться в трьох стилях (джаз, фрістайл та хіп-хоп) у соло, дуетах, квартетах і командах. На Кубку будуть представлені п’ять вікових категорій (3−5 років, 5−8 років, 8−12 років, юніори та дорослі).

Розклад змагань:

10:00 – 12:07 – сольні виступи;

12:08 – 13:15 – виступи дуетів;

13:50 – 14:45 – квартети;

15:00 – 15:40 – парад відкриття та нагородження;

16:00 – командні виступи;

18:00 – нагородження.

Вхід вільний.

Фото: ЛМР