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У Львові виплатять матеріальну допомогу людям, які постраждали під час Революції Гідності

Ольга Денисяка

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З нагоди відзначення Дня гідності та свободи, постраждалим учасникам, які отримали тілесні ушкодження під час масових акцій громадського протесту в Україні, що розпочалися 21 листопада 2013 року, виплатять матеріальну допомогу . Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема, одноразову матеріальну виплату у 1,5 тис. грн. для кожного отримають 65 мешканців Львова. На ці потреби у міському бюджеті Львова передбачили 97,5 тис. грн.

Нагадаємо, що саме 21 листопада 2013 року розпочались перші протести української громадськості у відповідь на рішення Кабінету міністрів про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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