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Прикордонники знайшли у вогнегаснику контрабандний бурштин

Ольга Денисяка

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Учора, 5 листопада, у пункті пропуску «Шегині», прикордонники Мостиського загону знайшли 5 кг бурштину, захованих у вогнегасник. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

 

«Напередодні правоохоронці отримали від оперативних співробітників ДПСУ інформацію про можливе перевезення прихованого від прикордонно-митного контролю бурштину», – йдеться у повідомленні.

Перевіривши спільно з працівниками митниці іномарку, прикордонники не відразу знайшли приховане каміння. Адже 59-річний українець запакував його у незвичайний тайник, а саме – у вогнегасник. Із порожнини приладу, з якого напередодні було демонтовано засіб гасіння, дістали 5 кілограмів каміння різної геометричної форми та розміру жовтого кольору.

 

На правопорушника складено адмінпротокол, каміння та вогнегасник вилучено.

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