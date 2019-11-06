Прикордонники знайшли у вогнегаснику контрабандний бурштин

Учора, 5 листопада, у пункті пропуску «Шегині», прикордонники Мостиського загону знайшли 5 кг бурштину, захованих у вогнегасник. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

«Напередодні правоохоронці отримали від оперативних співробітників ДПСУ інформацію про можливе перевезення прихованого від прикордонно-митного контролю бурштину», – йдеться у повідомленні.

Перевіривши спільно з працівниками митниці іномарку, прикордонники не відразу знайшли приховане каміння. Адже 59-річний українець запакував його у незвичайний тайник, а саме – у вогнегасник. Із порожнини приладу, з якого напередодні було демонтовано засіб гасіння, дістали 5 кілограмів каміння різної геометричної форми та розміру жовтого кольору.

На правопорушника складено адмінпротокол, каміння та вогнегасник вилучено.