Прикордонників двічі намагались підкупити у пункті пропуску «Шегині»

Одразу два випадки відмови від хабарів прикордонниками зафіксували в пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За п’ятдесят Євро наш співвітчизник спробував «домовитись» за сприяння у безперешкодному перетині кордону транспортного засобу без проходження поглибленого огляду, який слідував на в’їзд в Україну. Свою провину чоловік визнав.

В іншому випадку, стосовно громадянина Румунії, який прибув в Україну, відбулося спрацювання бази даних. Чоловік не вигадав нічого кращого, як надати п’ятсот гривень інспектору прикордонної служби. Під час опитування він заявив, що є громадянином України та пред’явив паспорт.

Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за ст..204-1 КУпАП.

В обох випадках представники Національної поліції проводять всі невідкладні слідчі дії.

Фото: Держприкордонслужба