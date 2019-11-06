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Під час пожежі в Пустомитівському районі помер 50-річний чоловік

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 06 листопада, о 02:19 год. у селі Солонка Пустомитівського району загорівся п’ятиповерховий будинок, внаслідок чого загинув 50-річний власник квартири, в якій виникла пожежа. Надзвичайникам вдалось врятувати 3 дітей та 7 дорослих. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС Львівщини.

 

«Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, вся сходова клітка була задимлена, внаслідок чого мешканці будинку не могли самостійно вийти на вулицю», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники винесли на свіже повітря 3 дітей та вивели 7 дорослих осіб.

В квартирі, де виникла пожежа, вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка. Як з’ясувалось, загиблим виявився 50-річний власник квартири.

О 03:04 вогнеборці локалізували пожежу, та о 03:05 повністю ліквідували в складі ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 3 кв.м.

Фото: ДСНС

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