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Літні майданчики, які досі не згорнули, демонтовуватимуть примусово

Соломія Головіна

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Підприємцям нагадують про демонтаж літніх майданчиків, які функціонують у Львові щорічно з 1 квітня до 1 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

До слова, у 2019 році в місті функціонувало 505 літніх майданчиків, які отримали паспорти і дозволи на облаштування цих сезонних об’єктів.

Зазначимо, що у Львівській міській раді видають дозволи на встановлення літніх майданчиків. Основною умовою отримання дозволу є дотримання архітектурно-художніх вимог.

Якщо суб’єкти підприємницької діяльності не демонтують свої літні майданчики до 1 листопада, то ці об’єкти підлягатимуть примусовому демонтажу, що здійснюватиметься районними адміністраціями міста з відшкодуванням власниками витрат на демонтаж.

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