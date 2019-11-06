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До восьми років неволі «світить» наркодилеру з Самбора

Ольга Денисяка

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До суду скерували обвинувальний акт стосовно 28-річного самбірчанина, який збергів та продавав нарковмісні таблетки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

«Встановлено, що зловмисник зберігав вдома таблетки «субітекс» із вмістом наркотичного засобу «бупренорфін», а також небезпечну психотропну речовину «МДМА», обіг якої заборонено», –  йдеться в повідомленні.

Усе це вилучили правоохоронці наприкінці червня цього року під час санкціонованого обшуку. Зафіксували вони і факт продажу особі небезпечних таблеток.

Чоловіка підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)України та ч.2 ст.309  (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років

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