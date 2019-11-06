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До кінця дня Львів буде оповитий туманом

Соломія Головіна

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Синоптики застерігають львів’ян про густий туман до кінця нинішнього дня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по місту Львову до кінця доби 6 листопада місцями очікується туман, видимістю 200 – 500 м. Львівська міська рада застерігає всіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.

До слова, про всі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб

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