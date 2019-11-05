У Мінсоцполітики кажуть, що не відбиратимуть в українців виплати при народженні дитини

Після консультацій із органами влади та обговорення з громадськістю уряд вирішив не змінювати підхід до надання допомоги при народженні дитини. Такі фінансові виплати від держави й надалі отримуватиме кожен громадянин України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністерка соціальної політики Юлія Соколовська, передає Львівський портал.

«У ЗМІ розійшлася новина про те, що влада може скасувати виплати при народженні дитини для сотень тисяч сімей. Відповідне припущення ґрунтується на одному з пунктів законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, яким Міністерство соціальної політики відв’язує понад 150 виплат від прожиткового мінімуму, щоб допомогти тим, хто цього справді потребує, – малозабезпеченим сім’ям та пенсіонерам», – написала Юлія Соколовська.

Водна пояснила, що відповідну пропозицію внесли через те, що зараз допомогу при народженні дитини видають усім незалежно від розміру доходів родини. Тому у міністерстві вирішили дещо змінити підхід до цих виплат. Однак Соколовська запевнила, що від цієї ідеї відмовились.

«Втім після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю прийнято рішення про збереження нинішнього механізму надання допомоги при народженні дітей», – додала міністерка.

Зазначимо, що уряд хотів запровадити адресну програму при народженні дитини. Її мали виплачувати лише тим родинам, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15% від розміру виплат (фактично це близько 6 тисяч гривень, а допомога при народженні дитини – близько 41 тисяч гривень).

Така ініціатива викликала обурення громадськості та різних організацій, зокрема ЮНІСЕФ.