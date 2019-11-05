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У Львові діти на один день перетворяться у посадовців міської ради

Наталя Дуляба

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20 листопада у Львові відбудеться захід «Великий день маленьких громадян». У цей день діти зможуть відчути себе міським головою, його заступником, або начальником одного з управлінь Львівської міської ради. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

«Протягом усього дня на дітей чекає цікава діяльність: зустріч із міським головою, обговорення важливих питань щодо життя міста, виїзди з посадовими особами в цікаві місця Львова, а також круглі столи, робочі зустрічі з послами, бізнес-партнерами, мешканцями. Ввечері на всіх охочих чекає захід „Історія успіху“, на якому діти поділяться із дорослими своїми досягненнями», – розповідають організатори.

Для того, щоб провести один день у ролі посадовця, дітям, які є мешканцями Львова, необхідно написати мотиваційний лист на тему: «Майбутнє Львова 2025: Моя дитяча мрія» і надіслати його на електронну адресу Дитячої дорадчої ради при Львівській міській раді: lvivchildrenscouncil@gmail.com.

Також необхідно вказати прізвище, ім’я та мобільний телефон, навчальний заклад для того, щоб із переможцями могли зв’язатися організатори заходу. Кращі листи відберуть члени Дитячої дорадчої ради до 11 листопада.

Результати відбору учасників оприлюднять 13 листопада на Facebook-сторінці Дитячої дорадчої ради.

Зазначимо, що «Великий день маленьких громадян» проводять у Львові з нагоди відзначення 30-ої річниці Конвенції ООН про права дитини. Україна взяла на себе низку зобов’язань з покращення добробуту дітей, підписавши Конвенцію, яка набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 року, і з цього часу є частиною національного законодавства.

Також 20 листопада у школах Львова учням читатимуть лекції про права дитини.

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