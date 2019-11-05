У Кам’янка-Бузькому районі «Шевроле» насмерть збив жінку

В понеділок ввечері, 4 листопада, в одному зі сіл Кам’янка-Бузького району внаслідок ДТП загинула 58-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, орієнтовно о 20:00 год. водій автомобіля «Шевроле», 34-річний мешканець Ужгорода, збив пішохода, 58-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини ДТП.