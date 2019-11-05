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У будинку в центрі Львова вісім людей отруїлись парами невідомої речовини

Наталя Дуляба

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В понеділок ввечері, восьмеро львів’ян, що живуть на проспекті Шевченка, 8, отруїлися парами невідомої хімічної речовини. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Вчора ввечері орієнтовно о 22:30 год. мешканці двох квартир на проспекті Шевченка, 8, поскаржились медикам на погане самопочуття. До цього вони відчули у повітрі різкий характерний запах.

«Вісьмох мешканців оглянули лікарі швидкої медичної допомоги. За результатом огляду визначено діагноз: “отруєння парами невідомої хімічної речовини”», – йдеться у повідомленні.

У будинку працювали правоохоронці, рятувальники та представники комунальних служб. Попередньо встановлено, що ймовірним джерелом запаху є лакофарбові матеріали, які використовували для ремонту комерційних приміщень на першому поверсі.

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