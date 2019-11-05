Садовий хоче приймати у Львові збори ЄБРР-2021

Львів розглядають як місце для проведення щорічних загальних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку в 2021 році. Про це сьогодні, 5 листопада, йшлося у мерії під час зустрічі з делегацією ЄБРР, яка прибула із Лондона, аби проінспектувати конференц-можливості міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Як розповів генсекретар ЄБРР Енцо Кватрокіоче, банк розглядає два міста, де у 2021 році можна буде провести збори. На захід мають з’їхатись близько трьох сотень бізнесменів, інвесторів та представників ЗМІ. Такої у його межах планують провести великий бізнес-форум.

«Ми всі у Львові вперше, але щасливі тут бути. Наступного року збори банку відбудуться в Лондоні, але вже в січні ми маємо намір визначитись із містом-господарем зборів-2021. Це дуже складна і тривала робота», – наголосив генсекретар ЄБРР.

Своєю чергою міський голова Андрій Садовий наголосив, що приймати збори ЄБРР є великою амбіцією для Львова, але запевнив, що місто з цим впорається.

«Сім років тому ми приймали Євро-2012, зараз змагаємось за право бути містом проведення Зимової олімпіади-2030. А ще ми щороку приймаємо світових зірок-власників Греммі на великому міжнародному джазовому фестивалі. Також ми маємо намір збудувати біля аеропорту великий конгрес-хол на 3000 місць… Львів – місто атмосфери, і цього не купиш за гроші. Для нас була б велика честь приймати ЄБРР у Львові», – сказав мер.

Зазначимо, до раніше Україна приймала збори ЄБРР двічі: у 1998 та 2008 роках у Києві.

ЄБРР є однією з найбільших міжнародних інституцій, із якими співпрацює Львів. За допомогою нього у місті реалізували низку проєктів: проклали трамвай на Сихів, відреконструювали вул. Личаківську, а зараз проводять роботи на вул. Замарстинівській. Саме за кредитні кошти ЄБРР мерія оновлює громадський транспорт, також ЄБРР є партнером «Львівводоканалу» і «Львівтеплоенерго» у проєктах модернізації систем водо- і -теплопостачання.