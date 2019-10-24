Львів буде боротись за право проведення зимових Олімпійських ігор-2030

Львів готовий поборотись за право приймати зимові Олімпійські ігри у 2030 році та проводити юнацькі зимові Олімпійські ігри 2028 року. Про це сьогодні, 24 жовтня, заявив міський голова Львова Андрій Садовий під час відкритої зустрічі з президентом НОК України Сергієм Бубкою.

«Я щойно мав зустріч з молодими львів’янами. Сказали просити право для Львова бути містом-господарем Зимової Олімпіади 2030 року, а у 2028 році ми готові прийняти молодіжні зимові Олімпійські ігри. Ми будемо битись за це право проводити Зимові Олімпійські ігри», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Зазначимо, що подача заявок на право проведення зимових Олімпійських ігор 2030 розпочнеться у 2020 році.

«Коли ми починали 2022, всі вважали це нереальним. Так, це великий, потужний проект, але якби не війна, ми б могли проводити Олімпійські ігри. Так, праця над цим питанням не легка, але у нас є достатньо часу, щоб все планувати, будувати потрібну інфраструктуру. Тому давайте працювати і рухатися у цьому напрямку», – наголосив президент НОК України Сергій Бубка.