ОСТАННІ НОВИНИ

Львів буде боротись за право проведення зимових Олімпійських ігор-2030

Ольга Денисяка

|

Львів готовий поборотись за право приймати зимові Олімпійські ігри у 2030 році та проводити юнацькі зимові Олімпійські ігри 2028 року. Про це сьогодні, 24 жовтня, заявив міський голова Львова Андрій Садовий під час відкритої зустрічі з президентом НОК України Сергієм Бубкою.

 

«Я щойно мав зустріч з молодими львів’янами. Сказали просити право для Львова бути містом-господарем Зимової Олімпіади 2030 року, а у 2028 році ми готові прийняти молодіжні зимові Олімпійські ігри. Ми будемо битись за це право проводити Зимові Олімпійські ігри», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Зазначимо, що подача заявок на право проведення зимових Олімпійських ігор 2030 розпочнеться у 2020 році.

«Коли ми починали 2022, всі вважали це нереальним. Так, це великий, потужний проект, але якби не війна, ми б могли проводити Олімпійські ігри. Так, праця над цим питанням не легка, але у нас є достатньо часу, щоб все планувати, будувати потрібну інфраструктуру. Тому давайте працювати і рухатися у цьому напрямку», – наголосив президент НОК України Сергій Бубка.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?
Наталя ДУЛЯБА
Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?

Ще в середині серпня влада гучно заявила про новий кадровий підхід на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...