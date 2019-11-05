Плазуни у холодильнику: львівські митники врятували 13 пітонів від загибелі

Cьогодні, 5 листопада, у пункті пропуску «Краковець-Корчова» митники знайшли в холодильнику контрабанду пітонів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

«27- річний мешканець Чернівецької області приїхав з Польщі на автомобілі «Мерседес». Формою проходження митного контролю він обрав смугу «зелений коридор». Однак під час митного контролю мікроавтобуса в багажному відділенні митники побачили холодильник, в якому у коробці в шести мішках були 13 живих змій», – йдеться в повідомленні.

Чоловік запевнив, що його попросили перевезти холодильник, а про змій він нічого не знав. Через небезпечний спосіб перевезення, деякі плазуни перебували у критичному стані. Наразі їх вилучили і передали на зберігання у зоопарк.

Стосовно громадянина складено протокол про порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС