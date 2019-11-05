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На Львівщині прогнозують сильний дощ і вітер

Наталя Дуляба

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У середу, 6 листопада, у Львові та області синоптики обіцяють дощі та сильний вітер. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +14°С. Вночі на Львівщині пройдуть сильні дощі, вдень також прогнозують опади, але несильні.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с. Хмарно.

«6 листопада погоду у Львівській області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Балтійським морем. Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря дещо зменшиться», – додають синоптики.

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