На Львівщині хочуть збудувати транспортне кільце, яке з’єднає Карпати зі ще двома областями

В Карпатах планують облаштувати 100-кілометрове транспортне кільце, яке об’єднає відразу три області: Львівську, Закарпатську та Івано-Франківську. Про це пише Інтерфакс-Україна, передає Львівський портал.

Проєкт має назву «Мале карпатське кільце», над ним зараз активно працює Львівська ОДА спільно з Закарпатською та Івано-Франківською адміністрацією. За попередніми даними, розмір інвестицій становитиме 1 мільярд гривень.

«У нас є амбітний план, і ми вже почали по ньому рухатися… Міністерство (розвитку громад і територій, – ред.) підтримує наше бачення щодо проекту з розвитку інфраструктури карпатського регіону. Ми попередньо опрацювали план, в тому числі з главами Івано-Франківської та Закарпатської ОДА, вони підтримують створення так званого “Малого карпатського кільця”», – розповів перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський.

Довжина «Малого карпатського кільця» складе юлизько 100 км. На деяких ділянках дорога вже існує, в інших – її зведуть з нуля.

«Коли буде повна проєктна документація, будуть більш чіткі цифри. Від цього кола будуть виходити так звані “промені” в бік Івано-Франківської області, Закарпаття та Львівщини в напрямку кордонів. Частина документації вже розробляється, частину готовий профінансувати бізнес, щоб прискорити процес», – додав Лозинський.

За його словами, попередня вартість проекту становить 1 мільярд гривень, які хочуть отримати від Кабміну із передбачених 2 мільярдів гривень програмою розвитку Карпатського регіону на 2020 рік.

«Із 2 мільярдів гривень за програмою розвитку Карпатського регіону левову частину (напевно, половину) ми пропонуємо направити на будівництво доріг так званого “Малого карпатського кола”, який повинен об’єднати три області в частині будівництва нових доріг. Наприклад, зараз відстань між Славським і с. Пилипець – близько 100 км, більше трьох годин їзди. Якщо ми зробимо це коло, “прорубавши” деякі дороги, навіть “великою ціною”, час поїздки складе всього 30 хвилин», – пояснив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

Своєю чергою перший заступник міністра розвитку громад і територій Дмитро Живицький зауважив, що розвиток Карпат є одним з пріоритетів президента і Кабміну.

«Програма розвитку Карпат сьогодні в пріоритеті і у президента України, і у Кабінету міністрів. Далі ми разом з місцевою владою і бізнесом будемо опрацьовувати наступні кроки з розвитку регіону і туризму як передумови для цього розвитку», – сказав він.

Як водночас уточнив Василь Лозинський, в планах – до літа-2020 мати готову документацію. При оптимістичному сценарії реалізувати проект розраховують за три роки, тобто у 2023-му.

«Будуть закладатися кошти для проєктних робіт в наступному році. У наших планах отримати влітку-2020 року готову документацію саме по кільцю. Першим фінансовим ресурсом для цього ми бачимо Карпатську програму, яку адмініструє Мінрегіон. Однозначно, має бути співфінансування об’єднаних територіальних громад, місцевих громад обласного значення. Якщо швидко рухатися, то за три роки, думаємо, всі роботи можна завершити», – підкреслив посадовець.

За його словами, серед компаній, зацікавлених взяти участь у проекті, – ТОВ «ОККО-рітейл», яка планує будівництво гірськолижного курорту в ОТГ Славське.

«У тому числі, ведуться переговори з нею. Компанії, які працюють на території Івано-Франківської та Закарпатської областей, зараз обробляють пропозиції і, думаю, через два тижні також дадуть нам відповідь, після чого ми зможемо вже офіційно представити їх», – сказав Лозинський.

Як повідомляв Львівський портал, про намір компанії «ОККО» збудувати гірськолижний курорт у Славському стало відомо ще у 2017 році. Мова йде про 75 км гірськолижних трас, а розмір інвестицій оцінювали у 500 мільйонів євро. Такий курорт мав стати конкурентом «Буковелю».

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував реалізацію інвестиційних проєктів у Карпатах, зокрема у Славському та Боржаві. Він зауважував, що для цього потрібна розбудова доріг та вокзалу у Славському.