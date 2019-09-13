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Зеленський запросив іноземний бізнес інвестувати в Славське

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський презентував низку проектів, які реалізовуватимуться в Україні із залученням іноземного бізнесу під особисті гарантії захисту інвестицій з боку Глави держави. Зокрема, анонсував проект розбудови гірськолижних курортів у Славському та Боржаві. Про це під час виступу на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), заявив Президент України Володимир Зеленський.

 

За словами президента, серед пріоритетів – енергетика, інфраструктура, прозорий обіг земель.

«Нам є що запропонувати майбутнім партнерам. Це – низка проектів, у які під мої особисті гарантії захисту я запрошую іноземний бізнес…

– проект іригації у південних регіонах країни, зокрема в Херсонській області. Амбітне завдання – перетворення пустельних земель на плодючі…

– міжуніверситетський IT-кластер у Харкові,

– центр кіновиробництва у Києві.

– новий курорт на узбережжі Чорного моря. Потрібно уточнити, що це абсолютно нове українське місто, з нуля», – заявив Володимир Зеленський.

Водночас президент України анонсував нові гірськолижні курорти у Карпатах.

«Карпати великі, і у нас є гігантський потенціал стати східноєвропейськими Альпами. Зараз ми розглядаємо проект у Славському та Боржаві», – повідомив Президент.

Реалізація цього проєкту передбачає розбудову інфраструктури, зокрема, головного залізничного вокзалу у Славському та доріг. Водночас очікується залучення туристів впродовж всього року, створення нових робочих місць та зростання ВВП області.

Також в Україні сприятимуть іmpact-інвестуванню, розвиватимуть острів Хортицю на Запоріжжі, як серце козацтва і центр сили українського національного духу та планують створити масштабний парк розваг для гостей зі Східної та Центральної Європи.

«Це – неповний перелік причин, через які ми запрошуємо інвестувати в Україну. Чекаємо в гості, будемо раді. Вкладайте гроші в Україну», – резюмував Володимир Зеленський.

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