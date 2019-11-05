Мерія продала дві земельні ділянки на Левандівці під забудову

Сьогодні, 5 листопада, під час аукціону Львівська міськрада продала за 22 мільйони гривень дві земельні ділянки на вул. Роксоляни, що на Левандівці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

На торги виставили дві земельні ділянки на вул. Роксоляни, 2: площею 1,5811 та 0,0547 га. Вони належать до категорії земель житлової та громадської забудови.

Стартова ціна першої ділянки становила 19,3 мільйона гривень, а продали її за 21,2 мільйона гривень. Вартість другої, меншої земельної ділянки, складала 467 276 гривень, а в ході торгів вона зросла до 700 906 гривень.

Хто саме купив землю на Левандівці, у мерії не кажуть, однак повідомляють, що їх придбали для будівництво житла.

«Львівською міською радою запропоновано дві земельні ділянки для продажу у власність під житлову забудову. За результатами цих торгів міський бюджет поповнився на 22,2 мільйона гривень. З урахуванням цих торгів загалом надходження до бюджету Львова становлять близько 135 мільйонів гривень. Наступні торги заплановані на грудень», – розповів заступник начальника управління земельних ресурсів Олег Павлишин.

Нагадаємо, нещодавно міськрада Львова вирішила продати землю біля Стрийського ринку будівельній компанії.

А взимку цього року мерія заробила більше 92 мільйонів гривень на продажі трьох ділянок під будівництво житла у різних частина Львова та на продажі15 га землі у промзоні «Сигнівка».