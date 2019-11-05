«Допоможемо дітям врятувати маму». Львів’ян кличуть на благодійний концерт

Львів’ян та гостей міста закликають відвідати благодійний концерт «Допоможемо дітям врятувати маму», який організований задля порятунку онкохворої Наталі Торохти. Він розпочнеться о 17:00 год. у неділю, 10 листопада, на Сихові в «Центрі Довженка» (проспект Червоної Калини, 81). Про це повідомляють організатори.

Вокальна формація «Піккардійська Терція», переможець телепроекту «Голос країни» Tabakov, Гурт WSZYSTKO, Keta Rina та Творча студія Павла Табакова вийдуть на одну сцену задля порятунку життя 33-річної львів’янки, матері двох маленьких дітей Наталі Торохти. У жінки медики діагностували рідкісну онкологію, яка трапляється раз на мільйон випадків – муцинозну неоплазму апендикса.

Квитки можна придбати онлайн kasa.in.ua/ua/lviv/concert/dopomozhemo-ditiam-vriatuvaty-mamu-2019-11-10 та в касах «Центру Довженка». Перед початком концерту з 16 год. в «Центрі Довженка» також відбудеться благодійний ярмарок. Усі виручені кошти будуть спрямовані на дороговартісне лікування Наталі Торохти, яку оперуватимуть у спеціалізованій клініці в Дрездені (Німеччина). Загалом на лікування Наталі потрібно зібрати близько 50 тис. євро.

Наталя Торохта народилася у Львові 25 березня 1986 року. Завершила середню спеціалізовану школу №8 з поглибленим вивченням німецької мови та Львівський медичний університеті імені Данила Галицького. За спеціальністю лікар-кардіолог. У Наталі двоє малих діток – 6 років та 4 місяці. Під час вагітності другим синочком у жінки в черевній порожнині виявили кисту, та медики заспокоїли, що після народження малюка її легко та швидко видалять. І ось на початку жовтня Наталя лягла на операційний стіл, відтоді дізналася про страшний та рідкісний діагноз. Заключення гістології показало, що у Наталі муцинозна неоплазма апендикса, і найгірше- що ракові клітини розповсюджуються по всій слизовій.

Це унікальна патологія, яку навіть в Інституті раку у Вашингтоні (Washington Cancer Institute) оперують всього лиш 4 випадки на рік. Наталю погодилася взяти на лікування Клініка у Дрездені (Німеччина) – «Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden», яка має досвід подібних операцій. Днями Наталя прибула у клініку та готується до операції. Завдяки допомозі тисячам небайдужих львів`ян Наталя вже внесла аванс на рахунок клініки – 19 000 євро, та загальний рахунок клініка виставить вже після самої операції та лікування. За попередніми даними – це буде понад 50 тисяч євро.

Додамо, що раніше Львівський портал вже писав про історію Наталі Торохти.