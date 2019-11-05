Львів'яни взяли «бронзу» на чемпіонаті світу з армспорту

На чемпіонаті світу з армспорту в Румунії, який тривав із 26 жовтня до 4 листопада, львів’яни завоювали бронзу на чемпіонаті світу з армспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівської ОДА.

Загалом у складі збірної України виступило тринадцять представників Львівщини. Наші спортсмени вибороли дві бронзові медалі. Це, зокрема, Снеда Павло серед юнаків та Іваницький Назарій серед дорослих.

Непоганий результат показали також Іваницький Ігор, який став 5 серед дорослих. Таке ж місце серед дорослих посіла Гранатова Анна.

Серед юнаків до 18 років Костик Аліна стала четвертою на ліву руку та п’ятою на праву руку. У тій же категорії Сорока Юлія стала четвертою на ліву руку та шостою на праву руку.

Серед юніорів до 21 року Дядюк Віталій став четвертим на ліву руку та п’ятим на праву руку, Слоцький Богдан став шостим на ліву руку та сьомим на праву, Рехман Богдан зайняв 5 та 7 місця відповідно.

Боролись також Ластовичак Олександр, Дерефінка Михайло, Пріц Олександр. На високому рівні підготували спортсменів тренери обласної ДЮСШ Іваницький Ігор, Рудницький Роман, Красільніков Максим.

Зазначимо, що цьогоріч на чемпіонаті світу дебютував львівський параармспортсмен Дончак Петро. Він виступав в класі одноруких та виборов 5 місце на праву руку.