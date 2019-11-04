Мешканці Львівщини добровільно здали 340 одиниць зброї

Мешканці Львівщини у жовтні добровільно здали у поліцію 340 одиниць зброї та спеціальних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як відомо, правоохоронці проводили місячник добровільної здачі зброї, під час якого кожен громадянин міг здати в органи внутрішніх справ зброю, вибухівку, боєприпаси та спецзасоби, які зберігались без належних дозволів, уникнувши при цьому кримінальної відповідальності.

Під час місячника мешканці Львова та області здали правоохоронцям 288 одиниць зброї, зокрема: мисливської нарізної – 21 од; мисливської гладкоствольної – 189 од; холодної – 38 од; іншої – 40 од.

Також у підрозділи поліції здано 508 одиниць боєприпасів, з них:

до зброї армійських зразків – 188 шт; до мисливської гладкоствольної зброї – 320 шт.

Окрім того, здано 55 одиниць спеціальних засобів: газових пістолетів, револьверів – 40 од; пристроїв травматичної дії – 15 од. Також здано вибухових речовин – 1,3 кг.

Усю здану зброю та боєприпаси скеровано на експертне дослідження в Львівський науковий експертно-криміналістичний центр МВС України.

Нагадаємо, ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України передбачає відповідальність за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, а також за виготовлення чи ремонт кинджалів, фінських ножів. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушникам –до семи років позбавлення волі.

Разом з тим, відповідно до ч.3 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, передбачене звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин, передбачений ч.1,2 цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

«Здати правоохоронцям зброю, що зберігається без належних дозволів – це єдине правильне рішення. Наприклад – комусь у спадок дісталась мисливська рушниця, у когось родичі виїхали за кордон на постійне проживання, залишивши зареєстровану зброю в Україні – це все треба здати і таким чином уникнути кримінальної відповідальності. А після відповідних перевірок таку зброю можна зареєструвати на себе і в подальшому користуватись нею на законних підставах. Цього разу ми розглядаємо таку можливість для власників 194 одиниць зданої зброї та спецзасобів», – повідомив начальник відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковник поліції Віктор Катерина.