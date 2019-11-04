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У Старосамбірському районі розбився мотоцикліст

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 4 листопада, близько 1:20 год. на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород у Старосамбірському районі внаслідок зіткнення з автомобілем «БМВ» загинув 23-річний мотоцикліст. Його 20-річна пасажирка зараз знаходиться в реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, 23-річний мешканець одного з сіл Старосамбірського району, керуючи мотоциклом «Кавасакі», виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «БМВ», яким керував 24-річний житель Старого Самбора.

Внаслідок зіткнення водій мотоцикла від отриманих травм помер на місці події, його пасажирка, 20-річна мешканка райцентру, госпіталізована у реанімаційне відділення місцевої лікарні.

Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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