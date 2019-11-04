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Троє розбійників напали з електрошокером на 23-річного львів'янина

Соломія Головіна

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У Львові поліцейські затримали трьох зловмисників, причетних до розбійного нападу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Власне 1 листопада до правоохоронців звернувся 23-річний львів’янин. За словами молодика, близько 04:00 год. на вулиці Хорвацькій у Львові невідомі особи, застосувавши фізичне насилля та електрошокер, заволоділи його сумкою, в якій знаходилися ключі від квартири та автомобіля, документи на транспортний засіб, грошові кошти, мобільний телефон та інші речі.

Під час проведення пошукових заходів поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетні 39-річний житель Жовківщини та двоє львів’ян віком 42 та 50 років. Двоє з них раніше мали проблеми з законом.

За рішенням суду зловмисникам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.187 КК України (розбій). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування.

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