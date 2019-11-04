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На Яворівщині «Мерседес» насмерть збив 25-річного хлопця

Ольга Денисяка

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Вчора, 3 листопада, близько 19:00 год. на автодорозі Львів-Краковець у ДТП загинув 25-річний пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес», 32-річний житель міста Новояворівськ, скоїв наїзд на пішохода, 25-річного місцевого мешканця, котрий від отриманих травм помер на місці події.

У Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА повідомили, що аварія трапилась у селі Наконечне-1 Яворівського району.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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