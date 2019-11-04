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Із кондиціонерами і USB-зарядками. Львів отримав перші десять тролейбусів «Електрон»

Наталя Дуляба

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Концерн «Електрон» доставив у депо ЛКП «Львівелектротранс» перших 10 низькопідлогових тролейбусів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий, передає Львівський портал.

 

Всі тролейбуси оснащені кондиціонерами, відеокамерами та USB-зарядками. За словами Андрія Білого, на дороги Львова вони виїдуть вже наприкінці листопада.

«Час не стоїть на місці і ці тролейбуси обладнані приємними фішками, яких не було у попередніх тролейбусах. Зокрема, кондиціонування салонів пасажирів і водія, USB-зарядки, відеонагляд салону, кнопки відкривання дверей», – додав очільник міського управління транспорту Орест Олеськів.

Зазначимо, у березні міськрада Львова взяла у ЄБРР 17,5 млн євро кредиту на придбання нового громадського транспорту. Так, за ці кошти мерія купить 50 тролейбусів, обладнання для їхнього технічного обслуговування, а також проведе реконструкцію і модернізацію двох депо та контактної мережі.

Всі 50 нових низькопідлогових тролейбусів Львів буде купувати в «Електрону». Доставити їх концерн має до березня 2020 року.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно міська рада вирішила взяти в Європейського інвестиційного банку ще один кредит – 24 мільйони євро. За ці кошти планують придбати 100 нових автобусів і 10 трамваїв.

Загалом протягом 2018 року комунальне АТП-1 придбало 100 нових низькопідлогових автобусів МАЗ білоруського виробництва та 50 автобусів «Електрон». Всі автобуси купували на умовах фінансового лізингу. Вартість предмета лізингу становить близько 800 млн грн.

Також торік мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.

Фото: Андрій Білий, Орест Олеськів

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