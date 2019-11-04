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ДТП за участі трьох автівок біля Яворова. Поліція розшукує водія-втікача

Соломія Головіна

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Неподалік міста Яворів на на автодорозі «Львів-Краковець» сталась ДТП за участі трьох автомобілів. Правоохоронні органи закликають допомогти розшукати водія-втікача. Про це Львівському порталу провідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 листопада близько 21.10 на автодорозі «Львів-Краковець» неподалік міста Яворів. Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв попутнє зіткнення із мікроавтобусом «Пежо Експерт», яким керував 23-річний житель Яворова. Внаслідок зіткнення мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі «Шкодою Фабія» під керуванням 43-річного іноземця.

Водій та семирічний пасажир мікроавтобуса, а також водій та десятирічний пасажир «Шкоди» отримали тілесні ушкодження та були доставлені у місцеву лікарню. Водій автомобіля, котрий скоїв зіткнення з «Пежо» з місця події втік.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановили обставини цієї ДТП, а також особу водія-втікача, закликають зголоситись на оперативну лінію 102.

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