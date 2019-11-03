Через ворожі обстріли на Донбасі поранено двох українських військових

Минулої доби, 2 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв українські позиції поблизу Новогригорівки, Авдіївки, Талаківки, Водяного і Павлополя.

Натомість у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог був ще активніший і вів вогонь по українських військових біля Новозванівки, Новолуганського, Хутора Вільного, Луганського, Шумів і Зайцевого.

Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Протягом 2 листопада внаслідок обстрілів поранення отримали два українські бійці.

Із початку цієї доби російські збройні формування та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.