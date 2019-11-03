Через ворожі обстріли на Донбасі поранено двох українських військових

Минулої доби, 2 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв українські позиції поблизу Новогригорівки, Авдіївки, Талаківки, Водяного і Павлополя.
Натомість у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог був ще активніший і вів вогонь по українських військових біля Новозванівки, Новолуганського, Хутора Вільного, Луганського, Шумів і Зайцевого.
Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Протягом 2 листопада внаслідок обстрілів поранення отримали два українські бійці.
Із початку цієї доби російські збройні формування та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Наталя Дуляба