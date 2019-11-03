Через потепління у Львові частково призупинили подачу опалення

У зв’язку з потеплінням та економією коштів від сьогодні, 3 листопада, у Львові вирішили частково призупинити подачу тепла до житлових будинків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

«Від ранку зменшуємо подачу тепла на ТЕЦ і на котельні на вул. Петлюри. Тут котельню не вимикаємо повністю, бо на повторний запуск необхідно багато газу. На малих котельнях повністю зупиняємо подачу тепла, але контролюємо звернення мешканців на Гарячу лінію міста, аналізуємо думку мешканців», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Нагадаємо, тепло у школи, садочки та лікарні у Львові почали подавати ще на початку жовтня, проте згодом цей процес призупинили через сильне потепління.

Офіційно опалювальний сезон для всіх споживачів у Львові стартував 29 жовтня. Загалом ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає опалення до 1614 житлових будинків, а ЛКП «Залізничнетеплоенерго» – до 523 житлових будинків.