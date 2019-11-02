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В Академії сухопутних військ вшанували воїнів-артилеристів

Наталя Дуляба

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Напередодні професійного свята у  Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного відбулись урочистості, присвячені Дню ракетних військ і артилерії, який в нашій державі відзначають 3 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

 

Офіцерів, курсантів й працівників, котрі навчаються, проходять службу й працюють на факультеті ракетних військ і артилерії, привітали керівництво видового військового вишу та командування підрозділів.

З нагоди свята кращих військовослужбовців було відзначили грамотами й відзнаками від Начальника Генерального штабу ЗС України – Головнокомандувача ЗС України, Командувача Сухопутних військ ЗС України, командувача ракетних військ та артилерії, а також начальника Національної академії сухопутних військ.

Продовжились урочистості святковим концертом за участю творчих колективів академії.

Фото: АСВ

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