ОСТАННІ НОВИНИ

У День всіх святих Личаківське кладовище зняли з висоти пташиного польоту

Наталя Дуляба

|

У День усіх святих, 1 листопада, львів’яни сфотографували нічний Личаківський цвинтар, освітлений лампадками. Відповідні світлини опублікували на Facebook-сторінці Панорами з неба, передає Львівський портал.

У поминальний день віряни згадують своїх померлих родичів і близьких, йдуть на кладовище, де засвічують лампадки.

Відтак у п’ятницю, 1 листопада, Личаківський цвинтар був всіяний вогниками, тож небайдужі львів’яни зафіксували цей момент на фотографіях, зроблених із висоти пташиного польоту.

Додамо, що протягом вихідних, 2-3 листопада, у Львові збільшили кількість автобусів і тролейбусів, що курсують до кладовищ.

Фото: Панорами з неба

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...