У День всіх святих Личаківське кладовище зняли з висоти пташиного польоту

У День усіх святих, 1 листопада, львів’яни сфотографували нічний Личаківський цвинтар, освітлений лампадками. Відповідні світлини опублікували на Facebook-сторінці Панорами з неба, передає Львівський портал.

У поминальний день віряни згадують своїх померлих родичів і близьких, йдуть на кладовище, де засвічують лампадки.

Відтак у п’ятницю, 1 листопада, Личаківський цвинтар був всіяний вогниками, тож небайдужі львів’яни зафіксували цей момент на фотографіях, зроблених із висоти пташиного польоту.

Додамо, що протягом вихідних, 2-3 листопада, у Львові збільшили кількість автобусів і тролейбусів, що курсують до кладовищ.

Фото: Панорами з неба