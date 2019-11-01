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Львів’янам у поминальні дні збільшать кількість автобусів до кладовищ

Андрій Котенський

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Впродовж трьох днів, 1−3 листопада, буде підсилено роботу транспорту, який курсує до кладовищ. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській мерії.

 

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, у зв’язку із очікуваним збільшенням пасажиропотоку до міських кладовищ у поминальний день 1 листопада, а також 2−3 листопада буде підсилено рух громадського транспорту, який курсує до кладовищ.

«З метою забезпечення перевезення мешканців Львова до Сихівського кладовища, організовано заїзд автобусів маршруту № 38 до Сихівського кладовища. Також буде збільшено кількість тролейбусів на маршруті № 31 до 4 одиниць у ці дні.

До Голосківського кладовища буде збільшено кількість автобусів на маршруті № 55 до 3 одиниць.

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