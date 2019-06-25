ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові вимагають заборонити закупівлю маршруток, які не мають кондиціонерів

Наталя Дуляба

|

Львівську міську раду просять заборонити закупівлю громадського транспорту, у якому відсутні системи кондиціонування та опалення. Відповідну петицію сьогодні, 25 червня, зареєстрували у єдиній системі електронних петицій. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Автором петиції є львів’янин та редактор інформагенції «Гал-інфо» Андрій Маринюк. Він зауважує, що влітку львівські маршрутки перетворюються на справжнє пекло, адже температура сягає аж до 40 градусів. Відтак він просить, аби мерія не купувала громадський транспорт, я кому немає кондиціонерів та системи опалення.

«Постійні скарги пасажирів на те, що комусь немає чим дихати, комусь дує, а також жахливі запахи від розпарених людських тіл у переповнених трамваях, тролейбусах чи автобусах зробили неможливим пересування львів’ян та гостей міста в громадському транспорті. З метою збереження здоров’я пасажирів та забезпечення їх комфорту пропоную заборонити закупівлю нових транспортних засобів для міста Львова, якщо в них відсутня встановлена заводська система кондиціонування та опалення», – йдеться у тексті петиції.

Також Андрій Маринюк вважає, що на кожну пору року у громадському транспорті має бути чітко визначена температура повітря. Відтак за проїзд у тих маршрутках, трамваях і тролейбусах, у яких немає кондиціонерів і системи опалення, львів’янин пропонує платити менше.

«Також пропоную ввести знижувальний коефіцієнт вартості проїзду для транспорту, в якому відсутнє опалення в зимовий період чи кондиціонування – в літній. Затвердити нормативні показники температури в транспортному засобі для кожної пори року, в разі відхилення від яких застосовувати знижувальний коефіцієнт для всіх транспортних засобів», – наголошує Андрій Маринюк.

Зазначимо, для того, аби цю петицію розглянула Львівська міська рада, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до кінця серпня. Підписатись під петицією можна тут.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями
Вероніка РОЙ
«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями

Сьогодні, 21 червня, у всьому світі проходить акція «Візьми собаку на роботу». Україна вже всьоме долучається до цієї ін...

Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін
Омелян ШЕВЧУК
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін

Чи можливо використовувати в Україні  сучасну європейську бізнес-модель, якщо розвиваєш свою справу в галузі торгівлі? Т...

Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»
Соломія Головіна
Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»

Цього тижня Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, які отримал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...