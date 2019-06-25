У Львові вимагають заборонити закупівлю маршруток, які не мають кондиціонерів

Львівську міську раду просять заборонити закупівлю громадського транспорту, у якому відсутні системи кондиціонування та опалення. Відповідну петицію сьогодні, 25 червня, зареєстрували у єдиній системі електронних петицій. Про це повідомляє Львівський портал.

Автором петиції є львів’янин та редактор інформагенції «Гал-інфо» Андрій Маринюк. Він зауважує, що влітку львівські маршрутки перетворюються на справжнє пекло, адже температура сягає аж до 40 градусів. Відтак він просить, аби мерія не купувала громадський транспорт, я кому немає кондиціонерів та системи опалення.

«Постійні скарги пасажирів на те, що комусь немає чим дихати, комусь дує, а також жахливі запахи від розпарених людських тіл у переповнених трамваях, тролейбусах чи автобусах зробили неможливим пересування львів’ян та гостей міста в громадському транспорті. З метою збереження здоров’я пасажирів та забезпечення їх комфорту пропоную заборонити закупівлю нових транспортних засобів для міста Львова, якщо в них відсутня встановлена заводська система кондиціонування та опалення», – йдеться у тексті петиції.

Також Андрій Маринюк вважає, що на кожну пору року у громадському транспорті має бути чітко визначена температура повітря. Відтак за проїзд у тих маршрутках, трамваях і тролейбусах, у яких немає кондиціонерів і системи опалення, львів’янин пропонує платити менше.

«Також пропоную ввести знижувальний коефіцієнт вартості проїзду для транспорту, в якому відсутнє опалення в зимовий період чи кондиціонування – в літній. Затвердити нормативні показники температури в транспортному засобі для кожної пори року, в разі відхилення від яких застосовувати знижувальний коефіцієнт для всіх транспортних засобів», – наголошує Андрій Маринюк.

Зазначимо, для того, аби цю петицію розглянула Львівська міська рада, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до кінця серпня. Підписатись під петицією можна тут.