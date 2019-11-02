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Львів'янка Софія Яремчук виграла 10-кілометровий забіг у Римі

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 1 листопада у Римі відбувся традиційний «Забіг святих» (La Corsa dei Santi), участь у якому взяли близько 7000 людей. У дистанції на 10 км перемогу здобула львів’янка Софія Яремчук. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК України у Львівській області.

 

«Забіг святих» відбувався уже 12 раз поспіль. Близько 7000 учасників бігли вулицями столиці Італії у дистанціях на 3 і 10 км. У найдовшій дистанції бігли 743 жінки, а перемогу здобула 25-річна львів’янка Софія Яремчук.

«Софія Яремчук не тільки здобула перемогу, але й встановила свій особистий рекорд – 33:01, випередивши найближчу конкурентку (кенійку) на 15 секунд», – йдеться у повідомленні.

Минулого року спортсменка також брала участь у «Забігу святих», але фінішувала четвертою із результатом 34:04.

«Я дуже радію перемозі і насамперед особистому результату, тому що це був для мене неочікуваний приємний сюрприз. Дуже щаслива і вдячна своєму тренеру (Фабіо Мартеллі – ред.) за велику підтримку і віру в мене. Адже останній тиждень перед стартом я не дуже добре себе почувала, мені було важко на тренуваннях, і я не вірила, що зможу виграти, а тим більше – показати PB (особистий рекорд, – ред.). До того ж траса була не з легких, було багато підйомів-спусків. Також як тут обійтися без римської бруківки, по якій важко бігти. Тільки тренер в мене вірив і останні дні перед стартом говорив, що я зможу, що все буде добре, що я можу бігти», – розповіла Софія Яремчук.

Зазначимо, 25-річна бігунка Софія Яремук виросла у Львові, втім у 2015 році переїхала у Рим. На початку 2019 року вона отримала «срібло» на італійських змаганнях Atleticom We Run Rome (10 км).

Довідково: «Забіг святих» (La Corsa dei Santi) є одним із найпопулярніших забігів у Римі. Його також вважають одним із найкрасивіших, оскільки старт і фініш відбуваються у Ватикані на площі Святого Петра. Загалом увесь маршрут гонки пролягає найпопулярнішими архітектурними місцями Риму – Колізей, площа Венеція, Віа Дель Корсо, площа Дель Пополо.

«La Corsa dei Santi» відіграє велику роль у благодійному проєкті «Missioni Don Bosc», який допомагає сім’ям і діткам з однієї із найбідніших країн світу Республіки Сьєрра-Леоне, яка знаходиться у західній Африці.

Фото: НОК Львівщини

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