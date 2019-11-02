Доба на Донбасі: окупанти 13 разів обстріляли українських військових

Протягом минулої доби, 1 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв позиції українських військових поблизу Старогнатівки, Талаківки, Новогнатівки, Водяного та Мар’їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкривав вогонь по наших захисниках біля Майорська, Луганського, Новолуганського, Хутора Вільного і Троїцького.

Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів втрат серед українських бійців немає.

З початку цієї доби російські збройні формування та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.