Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Сьогодні, 2 листопада, через ремонтні роботи мешканцям десяти вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

У зв’язку з витоком на вул. Пасічній орієнтовно до 13:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць:

вул. Ген. Д. Грицая;

вул. Керченська;

вул. О. Олеся;

вул. О. Ольжича;

вул. Переяславська;

вул. Погулянка;

вул. Родини Крушельницьких;

вул. Зелена, буд. №109, 113, 115-А, 115, 115-Д, 115-Ж, 119-А.

Також через ліквідацію витоку до 13:30 год. водопостачання не мають мешканці вул. Плугової.

Через ремонти у мережі до 16:00 год. воду не отримуватимуть й жителі будинку №91 на вул. Стрийській.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачення у львів’ян за тимчасові незручності, спричинені виконанням необхідних ремонтних робіт.