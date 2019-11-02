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Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 2 листопада, через ремонтні роботи мешканцям десяти вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

У зв’язку з витоком на вул. Пасічній орієнтовно до 13:00 год. без води залишились мешканці таких вулиць:

  • вул. Ген. Д. Грицая;
  • вул. Керченська;
  • вул. О. Олеся;
  • вул. О. Ольжича;
  • вул. Переяславська;
  • вул. Погулянка;
  • вул. Родини Крушельницьких;
  • вул. Зелена, буд. №109,   113,   115-А,   115,   115-Д,   115-Ж,   119-А.

Також через ліквідацію витоку до 13:30 год. водопостачання не мають мешканці вул. Плугової.

Через ремонти у мережі до 16:00 год. воду не отримуватимуть й жителі будинку №91 на вул. Стрийській.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачення у львів’ян за тимчасові незручності, спричинені виконанням необхідних ремонтних робіт.

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