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У Львові взяли під варту викрадачів автомобілів та мотоциклів

Ольга Денисяка

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У Львові правоохоронці викрили двох зловмисників, які викрали автомобілі «Фольксваген Пасат», «Опель», «Ауді» та «ВАЗ 2109», а також скутер «Znen» і два мотоцикли. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Під час санкціонованих обшуків у 30-річного львів’янина та 32-річного жителя Пустомитівського району поліцейські виявили та вилучили викрадені транспортні засоби, а також інші речові докази.

За рішенням суду 31 жовтня зловмисникам обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на термін від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

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