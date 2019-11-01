У Львові розшукують 13-річну дівчинку

Правоохоронці оголосили в розшук 13-річну Марту Фіту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

«Сьогодні, 1 листопада, в поліцію звернулася львів’янка з проханням встановити місцеперебування її 13-річної доньки, Марти Фіти», – йдеться в повідомленні.

Прикмети: зріст 159 см, середньої тілобудови, волосся каштанового кольору, зелені очі.

Була одягнена в чорну куртку, темно-сині джинси та чорні кросівки.

Усіх, кому відома будь-яка інформація, просять терміново зателефонувати на оперативну лінію 102 чи звернутися у найближчий відділ поліції.