Судитимуть злочинця, який напідпитку забив до смерті львів’янина

Повідомили про підозру 42-річному чоловіку, який через старі образи побив знайомого, а коли потерпілий впав, вдарив його по голові скляною попільничкою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Як встановили правоохоронці, раптовий конфлікт між фігурантом та його жертвою стався 7 липня у Львові.

Щоб помститись 64-річному чоловіку за образи, підозрюваний напідпитку завдав йому декілька ударів кулаками у голову та понад 10 ударів ногами по тілу.

Від отриманих травм потерпілий впав на підлогу, а зловмисник взяв до рук скляну попільничку та вдарив нею чоловікові по голові.

Внаслідок цього постраждалий помер.

Зазначимо, що правопорушник уже притягався до кримінальної відповідальності, однак його судимість, згідно ст.89 КК України, станом на даний час є погашеною.

Так, обвинувальний акт стосовно вказаної особи скеровано до Личаківського районного суду м. Львова для розгляду по суті. За цей злочин чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.