Знищені розписи відомих митців у церкві в Славському збираються відновити

Зруйновані розписи у церкві Успіння Пресвятої Богородиці у смт Славське Сколівського району відомих художників Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка планують відновити за ескізами розписів у церквах на Золочівщині та Пустомитівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівсьої ОДА.

Ймовірний план повернення у церкву розписів видатних відомих українських художників доби сецесії перш за все узгодять з громадою та мистецтвознавцями, аби знайти оптимальні шляхи вирішення ситуації, що склалася.

«Прикро, що ми втратили такої цінності мистецькі надбання, однак тепер маємо вирішити, як діяти далі. Львівщина славиться великою кількістю історичних, культурних, архітектурних пам’яток, і наша зона відповідальності – спільно про них дбати. Ініціативність громади Славського допоможе втілити цей проєкт, а на його реалізацію варто залучити різні джерела фінансування», – зазначив заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко.

На думку заступника голови ОДА церква Успіння Пресвятої Богородиці у Славському має залишатися пам’яткою архітектури місцевого значення, а проєкт можуть виконати фахівці ДП «Інститут «Укрзахідпроектреставрація».

«На Львівщині є кілька церков, розписаних талановитими художниками. Ескізи робіт Сосенка та Буцманюка можна взяти у церкві Святого Михаїла у Підберізцях, у дерев’яній церкві села Поляни Золочівського району та в церкві Святого Миколая у Золочеві. Також варто розглядати загалом програму порятунку модерної спадщини, адже відомо, що радянська влада їх нищила свідомо», – наголосив художник реставратор Олег Рішняк.

За словами єпископа-помічника Самбірсько-Дрогобицткої єпархії УГКЦ владики Григорія Комара, усіх священників греко-католицької церкви ознайомлять із переліком пам’яток, аби попередити подібні випадки.

«Парохи повинні знати, якщо церква, якою вони опікуються, має історичне значення. Громада церкви Успіння Пресвятої Богородиці у Славському попередньо згоджувалась відновити розписи. Окрім того, там ще зберігся іконостас, теж, ймовірно, роботи Модеста Сосенка», – розповів владика Григорій Комар.

За результатами зустрічі вирішили скерувати звернення до голови Славської ОТГ щодо пропозицій з відновлення розписів та шляхів співфінансування проекту.

Як повідомляв Львівський портал, у церкві Успіння Пресвятої Богородиці в смт Славське на Сколівщині знищили розписи відомих художників Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка.

Цінні розписи під час ремонту натомість замінили на звичайну керамічну плитку.

Фото: ЛОО Українського товариства охорони пам’яток історії та культури