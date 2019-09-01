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Пасажиропотік львівського аеропорту за вісім місяців зріс на майже 40%

Вероніка Рой

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З початку року приріст пасажиропотоку Міжнародного аеропорту «Львів» становить 39,5%. Про це йдеться на Facebook-сторінці аеропорту.

 

За оперативними даними ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», у серпні 2019 р. авіаперевезеннями скористалися 251,8 тис. пасажирів, що на 31,4% більше, ніж у серпні 2018 р. (191,6 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 1 942, що на 23,6% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (1 571).

Загалом, у січні-серпні 2019 р. пасажиропотік зріс на 39,5% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (1 036,2 тис. пасажирів) і досяг позначки в 1 445,0 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 24,3%, з 10 055 до 12 499.

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