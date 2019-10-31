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Під варту взяли зловмисника, який «обчистив» артистів, що приїхали з концертом у Стрий

Соломія Головіна

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На Львівщині поліцейські взяли під варту зловмисника, який причетний до крадіжки коштів та майна артистів, що у жовтні 2016 року давали концерт у Стрию. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, увагу 38-річного мешканця міста Миколаїв Львівської області привернула велика кількість автомобілів, припаркованих поруч з будівлею, де проходив концерт. Через вікно він побачив, що у роздягальні  хтось залишив мобільний телефон. Проникнувши в приміщення, зловмисник викрав не тільки телефон, а й чималу суму грошових коштів та особисті речі артистів.

«Чоловік бував у Стрию доволі часто. Під час слідства встановлено, що на його рахунку ще вісім крадіжок. Зараз він знаходиться за рішенням суду під вартою», – розповів начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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