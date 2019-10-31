Міськрада виділила кооперативу АТОвців землю на Трускавецькій

Гаражно-будівельний кооператив «АТО-АВТО» отримає у власність земельну ділянку площею майже 0,13 га на вул. Трускавецькій. Відповідне рішення сьогодні, 31 жовтня, прийняла сесія міськради Львова, «за» проголосували 52 депутати. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Прийнятою ухвалою мерія затвердила ОК «Гаражно-будівельному кооперативу «АТО-АВТО» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Трускавецькій та надала її у власність цьому кооперативу.

Мова йде про ділянку площею 0,1292 га на вул. Трускавецькій, яка раніше не була надана у власність чи користування. Категорія – землі промисловості, зв’язку та енергетики, цільове призначення землі – для розміщення і експлуатації будівель і споруд автотранспорту і дорожнього господарства.

Зазначимо, що поруч розташований Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, а також будується житловий комплекс «Парус Smart».

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Як розповів начальник міського управління земельних ресурсів Сергій Коровайник, вільну ділянку на вул. Трускавецькій виділили гаражно-будівельному кооперативу «АТО-АВТО», оскільки серед його учасників є бійці АТО.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Обслуговуючий кооператив «Гаражно-будівельний кооператив «АТО-АВТО» створили трохи більше року тому – у серпні 2018-го. Зареєстрований він на вул. Величковського, 6.

Засновниками цього кооперативу є львів’яни Ігор Баїк, Наталія Нагорна і Леся Турашвілі, яка є відомою одіозною активісткою з Рясного, головою ГО «Соціальний захист населення та учасників АТО».

Леся Турашвілі часто бере участь у різних акціях протесту: неодноразово разом із військовими пікетувала міську владу через виділення землі, а також відзначилась страйками проти сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій.