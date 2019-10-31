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Для водіїв трамваїв у Львові встановлять пункти відпочинку

Наталя Дуляба

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У Львові на кінцевих зупинках двох трамвайних маршрутів встановлять пункти відпочинку для водіїв. Відповідну ухвалу сьогодні, 31 жовтня, прийняла сесія Львівської міськради. «За» проголосував 51 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Такі пункти відпочинку для водіїв встановлять на кінцевих зупинках трамваїв №3 і №7 на вул. Княгині Ольги (зупинка «Аквапарк») і на вул. Шевченка (зупинка «Татарбунарська»). Їхня площа становитиме по 40 кв м. Тут водії зможуть розігріти їжу й поїсти, перепочити та сходити в туалет.

Зазначимо, що Правила експлуатації трамвая і тролейбуса, затверджені в Україні ще у 1996 році, передбачають, що на кінцевих зупинках мають бути службові, санітарно-побутові приміщення для короткотривалого відпочинку обслуговуючого персоналу.

Втім зараз у Львові таких пунктів немає, тож відділення Національної служби посередництва і примирення у Львівській області закликало ЛКП «Львівелектротранс» встановити їх.

«Зважаючи на схеми маршрутів, колійне розгалуження та особливості організації роботи на маршрутах ЛКП «Львівелектротранс» вважає за доцільне встановити пункти відпочинку водіїв на зупинках «Аквапарк» і «Татарбунарська», – йдеться у пояснювальній записці до ухвали.

Під час обговорення у сесійній залі депутати наголошували, що такі пункти відпочинку потрібні не лише для водіїв трамваїв, а й для маршруток. Зокрема, особливу увагу звертали на велику кількість громадського транспорту та його кінцевих зупинок на Сихові.

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