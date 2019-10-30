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Львів'янин став бронзовим призером на чемпіонаті світу з боротьби

Ольга Денисяка

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28 жовтня в Будапешті розпочався чемпіонат світу з трьох стилів боротьби серед дорослих до 23 років. Львівський спортсмен Данило Стасюк виборов бронзу, перемігши представника Казахстану. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

В перший день змагань Данило Стасюк переміг борця з Туреччини, в чверть фіналі здолав противника з Індії. А вчора Данило виборов бронзу, перемігши представника Казахстану.

«Варто зауважити, що Данилові лише 18 років, а йому вдалось вибороти перемогу у старших та значно титулованіших суперників, адже в чемпіонаті беруть участь спортсмени до 23 років. Радіємо, що першу нагороду у складі збірної виборов саме львів‘янин», – зазначив начальник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім‘як.

Україну на цих змаганнях, серед інших, представляють спортсмени з Львівщини: Марія Винник, Христина-Зоряна Демко, Ангеліна Лисак, Анастасія Шустова, Данило Стасюк, Юрій Ідзінський.

Фото: ЛОДА

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