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На Городоччині на підприємстві помер працівник: «вистрілило» колесо навантажувача

Ольга Денисяка

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Вчора, 29 жовтня, у Городоцькому районі 55-річний працівник отримав травми несумісні з життям під час ремонту навантажувача. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, під час виконання ремонтних робіт «вистрілило» колесо навантажувача та травмувало 55-річного працівника підприємства.

Чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму, несумісну з життям та помер до приїзду швидкої.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.271 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на термін до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до двох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування.

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